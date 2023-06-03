Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. 1 milyonu aşkın 8'inci sınıf öğrencisinin katılacağı sınav, iki oturumla tamamlanacak. Öğrenciler, sınavın ardından sosyal medyadan LGS soru yorumlarını takip edecek. Böylelikle, diğer adayların LGS soruları ile ilgili görüşlerini öğrenebilecek. Bu noktada, "LGS soruları zor muydu kolay mıydı?" sorusunun yanıtı da sınavın ardından burada olacak. İşte detaylar