Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavına bu sene 1 milyonu aşkın öğrenci katılım gösterdi. LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB takvimi ile belli oldu. Bütün sene hayal ettiği liseye girebilmek için LGS sınavında ter döken 8. sınıf öğrencileri sınav sonucunu merak ediyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...