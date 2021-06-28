LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS tercihleri başlayacak. Geçtiğimiz günlerde LGS sınav soruları ve cevapları yayınlanmıştı. LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. LGS sonuçları ise 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 LGS sonuçlarının ardından gözler LGS tercihlerine çevriliyor. Daha önceki yıllarda tercih dönemi sonuçların açıklanmasını takip eden hafta içinde başlıyordu. 2021 LGS tercih dönemi tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.