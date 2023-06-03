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LGS sınavı soru yorumları 2023: MEB LGS sınav soruları zor muydu kolay mıydı?

Sosyal medyadan LGS soru yorumları burada olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Öğrenciler, iki oturumda gerçekleşecek olan sınavda, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, matematik ve fen bilimlerinden olmak üzere toplamda 90 soruya yanıt verecek. Sınavın ardından ise LGS soru yorumları araştırılmaya başlanacak. Öğrenciler, sosyal medyadan LGS soru yorumları ile sınava katılan diğer adayların görüşlerini öğrenebilecek. Sınavın ardından sosyal medyadan LGS soru yorumları burada olacak.

Giriş: 03.06.2023 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. 1 milyonu aşkın 8'inci sınıf öğrencisinin katılacağı sınav, iki oturumla tamamlanacak. Öğrenciler, sınavın ardından sosyal medyadan LGS soru yorumlarını takip edecek. Böylelikle, diğer adayların LGS soruları ile ilgili görüşlerini öğrenebilecek. Bu noktada, "LGS soruları zor muydu kolay mıydı?" sorusunun yanıtı da sınavın ardından burada olacak. İşte detaylar

  • 2023 LGS SORU YORUMLARI

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü uygulanacak. Sınavın ilk oturumu 09.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

    Sınavın ardından sosyal medyadan LGS soru yorumları  burada olacak.

  • CEVAP ANAHTARI, SINAV SONRASINDA YAYIMLANACAK

    Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

    Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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