LGS sınavı öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor - SAMSUN

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Numan Kurt gözetiminde çalışmalarını sürdüren dezenfeksiyon ekibi, sınav binaları ve salonlarında dezenfekte çalışması yaptı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, LGS sınavının güvenli şekilde yapılması için gerekli her türlü tedbirin alındığını söyledi.Koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 Haziran'a ertelenen sınav öncesinde Havza Belediyesi iş birliğinde 13 okul binası ve 54 sınav salonunda dezenfekte çalışmalarına başlandığını anlatan Sağlam, "Havza'da ilçe merkezinde 4, kırsal mahallelerde 9 olmak üzere 13 binada 699 öğrencimiz sınava girecek. Sınavda yaklaşık 215 personelimiz görevlendirildi. Tüm okullarımızda hijyen çalışmalarına başladık. Lavabolar, kapı kolları, okul girişleri, merdivenler, her yerde hijyenini sağlıyoruz." dedi.Sınav için her öğrenciye 2 maske verileceğini belirten Sağlam, şöyle devam etti:"Öğrencilerimizin her oturum için ayrı maske kullanması sağlanacak. Hiçbir velimiz sınav günü okul bahçesine alınmayacak. Velilerimiz okul bahçesi dışında sosyal mesafeyi gözeterek dışarıda bekleyebilecek. Yavrularımız, okul içinde görevli rehber öğretmenlerinin eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak sınıflarına alınacak. Sınıflarımızda sosyal mesafeye göre uygun oturma planlaması yapılacak. Yine taşımalı ve yatılı öğrencilerimizin sınav merkezlerine ulaşımını sağlamak adına gerekli tedbirler alındı."Sağlam, öğrencilerin sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Sınav günü İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirler alındı." diye konuştu.Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Öğrencilerimizin sağlığını korumak için yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yapmaktayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizler için her şeyden daha önemli." ifadesini kullandı.
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