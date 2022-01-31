Yeni senenin ilk günlerinde en çok merak edilen konulardan biri de MEB ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ve bu sınavların tarihleri oldu. 2022 yılında ilkokul 8. sınıf öğrencisi olan ve önümüzdeki yıl liseye başlama hayali kuran öğrenciler LGS sınavına katılmakla yükümlü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında 2022 LGS tarihlerini duyurdu. İşte Bakan Özer'in 2022 LGS ne zaman yapılacak sorusunu yanıtı ve 2022 LGS sınavı hakkında merak edilenler...