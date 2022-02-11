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LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB 2022 LGS sınav tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği LGS sınav tarihini Bakan Özer resmi hesabından açıkladı. Peki LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte sınava dair detaylar...

11.02.2022 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB 2022 LGS sınav tarihi belli mi?

LGS sınavı ne zaman? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İyi bir lise kazanmak iseteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmi hesabından yaptığı açıklamada 2022 LGS tarihini duyurdu. İşte MEB 2022 LGS sınav tarihi

2022 LGS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrencilerin lise öğrenimini görmek için katılım göstereceği LGS 2022 için başvurular ise önümüzdeki haftalarda başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl LGS başvuru kılavuzu yayınlanmış ancak LGS başvuruları ise otomatik olarak alınmıştı. Bu sene de bu uygulamanın devam etmesi bekleniyor.

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