2021-2022 eğitim yılının ikinci döneminin gelmesi ile birlikte, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri, LGS sınav tarihi oldu.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor.İşte MEB 2022 LGS sınav tarihi