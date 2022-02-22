2022 LGS BAŞVURU TARİHLERİ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları 2022 Nisan ayında alınacak. Fakat henüz LGS kılavuzu yayımlandığı için net tarih Milli Eğitim bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi LGS başvurularının nisan ayında yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

LGS SINAVI NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır.

Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider.