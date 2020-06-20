LGS'nin birinci oturumu başladı - ELAZIĞ/AĞRI/ERZİNCAN

AA

Yapılan sınava Elazığ’da 135 sınav merkezinde 12 bin 391 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katıldı.Elazığ Mezre Ortaokulu'na gelen öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak okul binasının girişine kurulan stantta öğrencilere maske verildi, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı.Daha sonra öğrenciler okul binasının içine alındı.Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, burada yaptığı açıklamada sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.Sınava girecek öğrencilere uyması gereken tüm kuralları hatırlattıklarını aktaran Gürtürk, şunları konuştu:"LGS sınavına Elazığ’da 135 sınav merkezinde 12 bin 391 öğrencimiz ile sınavımızı gerçekleştireceğiz. Sınava girilen okullarda önceden tüm dezenfekten ve hijyen çalışmaları yapıldı. En son dün itibar ile okullarımızda tüm önlemler alındı. Sınava giren tüm öğrencilere girişte maske dağıtıyoruz. Her hangi bir sıkıntı şimdiye kadar yalamadık. İnşallah bundan sonra yaşamayacağız."