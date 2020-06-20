LGS'nin birinci oturumu başladı - BALIKESİR

AA

Balıkesir’de 20 ilçedeki 243 okulda yapılacak LGS'ye 18 bin 991 öğrenci sınava girdi.Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatlerini kapsayan Sokağa Çıkma kısıtlamasına ise Balıkesirliler riayet etti. Kentin en işlek caddeleri boş kalırken, polis ekipleri şehrin farklı yerlerinde kısıtlama dışında kalanların dışarıya çıkmaması için denetimler yaptı.