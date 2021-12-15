2021 Liseye Geçiş Sınavı için şimdiden heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavın tarihi merakla araştırılıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?



LGS 2022 tarihi henüz açıklanmadı. LGS geçtiğimiz yıl 6 Haziran tarihinde yapıldı. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.

MEB, ARALIK AYI YARDIMCI KAYNAK DESTEK PAKETİNİ YAYIMLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlere sunulan destek kitaplarının üçüncüsü erişime açıldı. Pakette, çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) aralık ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor. 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yayımlanan pakette 11 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işledikleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılı ekim ayından bu yana yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 23 bine ulaştı. Pakette ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik bin 350 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri de bulunuyor.