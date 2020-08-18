LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir? sorusu binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. 2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, ilk nakil döneminde başvurularını yaptılar ve istedikleri okulları e-Okul üzerinden yeniden tercih ettiler. LGS nakil sonuçları ise e-okul ve meb.gov.tr adresinden açıklandı. İşte detaylar...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULA 2020

MEB 2020 LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilendirmeye göre, LGS 1. nakil sonuçları 17 Ağustos'ta yani bugün açıklandı. Öğrenciler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, gerekli bilgileri girdikten sonra nakil sonuçlarını öğrenebiliyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı meb.gov.tr oldukça yavaş açılıyor.

LGS NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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MESLEKİ EĞİTİME YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU VE SONUÇLARI NE ZAMAN?

LGS'de ilk nakil sonuçlarında da istediği okula yerleşmeyen öğrenciler için 2. nakil şansı olacak. İlk nakil sonuçları açıklandıktan hemen sonra alınmaya başlanacak LGS 2. nakil sonuçları da 24 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS NAKİL SÜRECİ HAKKINDA

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.