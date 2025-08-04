LGS 2. tercih tarihleri: LGS ek tercihleri ne zaman?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlanırken, yerleştirme sonuçları 4 Ağustos tarihi itibarıyla açıklandı. 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı tamamlanan yerleştirme işlemlerinin ardından, LGS ek tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 oldu. Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ise LGS nakil tarihlerini mercek altına aldı. Peki, "LGS ek tercihleri ne zaman?" İşte 2025 LGS 1. ve 2.nakil başvuru ve sonuç tarihleri...
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LGS yerleştirme sonuçlarının erişime sunulmasının ardından, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Bu kapsamda 1. ve 2. nakil başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, "LGS ek tercihleri ne zaman, LGS 2. tercihleri ne zaman, 1. ve 2.nakil başvuru ve sonuç tarihi hangi gün?" İşte 2025 LGS tercih takvimi...
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2025 LGS 2. EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas birinci nakil 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos'ta alınırken, 2. nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.
Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
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Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçerek en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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NAKİL TERCİHLERİNDE KAÇ OKUL SEÇİLEBİLİR?
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
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Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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