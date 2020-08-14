LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. MEB LGS tercih takvimini duyurdu. İşte detaylar...

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 24 Ağustos 2020'de duyurulacak.