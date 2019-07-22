LGS nakil işlemleri başvuruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Oratöğretim öğrencileri 2019-2020 eğitim ve öğretim hayatlarına başlayacak. LGS yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise tercih süresi devam edecek. Nakil süreçleri 6 Eylül'de tümüyle sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı, birinci nakil ve ikinci nakil başvuru tarihlerini yayınladı.

LGS 1. NAKİL İŞLEMLERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS 1. nakil başvuruları 29 Temmuz ila 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2.NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuruları ise 5-8 Ağustos'ta yapabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

HİÇBİR EYRE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.