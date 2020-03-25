25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 LGS Mart ayı örnek soruları yayımlandı mı? sorusu sınava hazırlanan öğrencilerin gündeminde. MEB'in resmi internet sitesi üzerinden her ay LGS örnek soru kitapçıkları erişime açılıyor. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor. LGS örnek soru kitapçığı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI MI?
Her ay yayımlanan LGS örnek soru kitapçığı, Mart ayı için henüz yayımlandı. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle LGS sınavının da ertelenmesi gündeme gelmiş ancak henüz kesin bir adım atılmadı. Eğitimde ciddi bir seferberlik ilan edilerek dersler EBA üzerinden uzaktan eğitim olarak veriliyor. LGS örnek soru kitapçığının bu nedenle henüz yayımlanmadığı düşünülüyor.
ŞUBAT AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI - 2020 LGS
LGS için en son Şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlanmıştı.
ŞUBAT AYI ÖRNEK KİTAPÇIK SAYISAL
ŞUBAT AYI ÖRNEK KİTAPÇIK SÖZEL
LGS SINAVI NE ZAMAN 2020
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.
LGS SORU DAĞILIMI
“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.
Türkçe
20
Matematik
20
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
Fen Bilimleri
20
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
10
Yabancı Dil
10
TOPLAM
50
TOPLAM
40
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