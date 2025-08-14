Habertürk
        LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman? İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna nasıl başvuru yapılır?

        LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. nakil sonuçları erişime sunuldu. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Nakil sonuçlarına hiçbir liseye yerleşemeyen adaylar, LGS komisyon yerleştirme başvuru tarihlerini gündemine aldı. LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman? İşte 2025 LGS komisyon yerleştirme başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 20:39 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:39
        • 1

          LGS komisyon yerleştirme başvuruları için geri sayım başladı. LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, "LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman? İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        • 2

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı.

        • 3

          İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

        • 4

          Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

        • 5

          İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

          Bu komisyona başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.

          Komisyona başvuran veli ve öğrencilerin dilekçeleri gerekli rehberlik ve kontroller yapıldıktan sonra komisyon üyelerince teslim alınıp gün sonunda hazırlanacak excel tablosunda gruplandırılacak.

          Veli ve öğrencilerin kontenjanı bulunan okullardan 3 tercih yapması sağlanacak.

          Belirtilen tarihler arasında alınan başvurular tamamlandıktan sonra okulların kontenjanları da dikkate alınarak öğrencilerin ortaokul başarı puanına göre yerleştirmeler yapılacak.

