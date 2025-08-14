LGS komisyon yerleştirme başvuruları için geri sayım başladı. LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, "LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman? İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...