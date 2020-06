LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi - KAYSERİ

AA

Kayseri'de sınava girecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında içeri alındı.Okul girişlerinde yeni maske dağıtılan öğrencilerin kimlik ile sınav giriş belgeleriyle salonlara geçişlerine izin verildi.Kayseri'de 310 okulda yapılacak sınav için 31 bin 575 öğrenci kaydedildi.Okul bahçesine alınmayan veliler polis ve görevlilerce sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıldı.Velilerden Özgür Can Durmuş, AA muhabirine, alınan tedbirlerden dolayı memnun olduklarını söyledi.Devletin çocukları için her şeyi düşündüğünü belirten Durmuş, şunları kaydetti:"Devletimizden Allah razı olsun. Bizler veli olarak geldiğimizde hiç gözümüz arkada kalmadı. Evdeyken 'salgın var nasıl olacak' diye düşünüyorduk ama buradaki tedbirleri görünce çok rahatladık. Devletimiz her şeyi düşünmüş. Maskesinden dezenfektanına kadar var. İçimiz rahat ve başarılı bir şekilde çocuğumuzun sınavını bitirmesini bekliyoruz."Nuh Mehmet Kılbızoğlu da önlemlerin en iyi şekilde alındığını gördüklerini ve çocukların sınav öncesi yetkililer tarafından güzel bir şekilde yönlendirildiğini ifade etti.İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de bazı okulları sınav öncesi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.