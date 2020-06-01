LGS kapsamındaki merkezi sınav için iki yeni önlem

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Twitter'dan yaptığı açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavda alınan iki yeni kararı daha açıklayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği. LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak."