LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı (2) - SİVAS

AA

Sabah erken saatlerde velileri ile birlikte sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra görevliler tarafından verilen maskeleri taktı.Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler daha sonra okula girerek sınava girecekleri sınıflara yerleştirilmeye başlandı.Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'da Behrampaşa Ortaokulu'na gelerek sınav hazırlıklarını kontrol etti.