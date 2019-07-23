23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
LGS ikinci yerleştirme ne zaman sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Peki, LGS ikinci yerleştirme nakil işlemi nasıl yapılır? İşte 2019 LGS ikinci yerleştirme detayları haberimizde...
LGS İKİNCİ YERLEŞTİRME NE ZAMAN 2019
LGS ikinci yerleştirme nakil başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapabilecek. İkinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
LGS İKİNCİ YERLEŞTİRME YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
-Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)
-Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.
-Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.
LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
LGS nakil işlemleri e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden TC Kimlik numarası ve okul numaranızı girerek yapabileceksiniz.
ANADOLU LİSELERİ YÜZDE YÜZ DOLDU
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu imam hatip liseleri yüzde 99,9, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı.
MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.
Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri tümüyle dolarken, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 oldu.
Bakanlığın mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için bir yılda attığı adımlar ve hayata geçirdiği projeler bu liselere ilgiyi artırdı.
Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360'a çıkarıldı.
Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'lük artışla yüzde 98'e yükseldi.
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