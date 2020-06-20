LGS heyecanı - HATAY/YOZGAT/SİİRT

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Yozgat'ta sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.Ateşleri ölçülen öğrenciler, dezenfektan ile ellerini dezenfekte edip maskeleri değiştirdikten sonra sınav salonlarına geçti.Öğrenci velileri okul bahçesine alınmazken, görevliler sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.Öğrencilerden Yasin Ekinci, biraz heyecanlı olduğunu söyledi.Ekinci, sınava iyi hazırlandığını ifade ederek, "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Pandemi sürecinde ders videosu izleyerek, internetteki bazı öğretmenlerin desteğini alarak çalıştım." dedi.-Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.Sabah erken saatlerde velileri ile birlikte sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra görevliler tarafından verilen maskeleri taktı.Velilerin alınmadığı okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler daha sonra okula girerek sınava girecekleri sınıflara yerleştirilmeye başlandı.İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, merkez ve 6 ilçede 142 merkezde yapılan sınava 10 bin 160 öğrenci için sınav giriş belgesi hazırlandığını, Kovid-19 olan 5 öğrenci de ayrı okulda sınava girdiğini söyledi.