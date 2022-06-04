5 Haziran Pazar günü yapılacak olan LGS'de sınav yerine gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda kalan öğrenciler ve onlara refakat edecek olan veliler toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İki oturumda gerçekleşecek olan sınav için geri sayım başladı. Peki LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar otobüs, metrobüs, minibüs ve metro ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...