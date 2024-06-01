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        Haberler Bilgi Gündem LGS görevli ücretleri 2024: LGS görev yerleri belli oldu mu, gözetmen ücreti ne kadar, kaç lira olacak?

        2024 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, görevli ücreti ne kadar?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek LGS iki oturum şeklinde uygulanacak. Zorlu sınav öncesinde, LGS görevli ücreti ve görev yerlerine ilişkin bilgiler sınav günü görev alacak öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 LGS gözetmen ücreti ve görev yerleri sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:00
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        • 1

          LGS'ye sayılı günler kala sınav günü, gözetmen ücretleri gündemdeki yerini aldı. LGS sınavında, iki oturumda da görevliler aynı olduğu için iki görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre değişkenlik göstermektedir. Peki, "LGS görev yerleri belli oldu mu, gözetmen ücreti ne kadar?" İşte LGS görev yerlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          LGS NE ZAMAN?

          LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

        • 3

          LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU!

          Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav görevi için başvuruda bulunan öğretmenlerin sonucu MEBBİS üzerinden belli oldu.

          LGS SINAV GÖREVİNİ ONAYLAMAK İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2024

          Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

          Salon Başkanı: 1.057 TL

          Gözetmen: 1.025 TL

          Yedek Gözetmen: 769 TL

          Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

          Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

          Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

          Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

          Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

          E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

          E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

          E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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