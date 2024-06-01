LGS'ye sayılı günler kala sınav günü, gözetmen ücretleri gündemdeki yerini aldı. LGS sınavında, iki oturumda da görevliler aynı olduğu için iki görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre değişkenlik göstermektedir. Peki, "LGS görev yerleri belli oldu mu, gözetmen ücreti ne kadar?" İşte LGS görev yerlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...