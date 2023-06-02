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LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? Liseye Geçiş Sınavı'na su götürmek yasak mı ve içeri alınıyor mu?

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? Liseye Geçiş Sınavı'na su götürmek yasak mı?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav giriş belgesi gün itibariyle erişime açılmış durumda. Söz konusu sınava kısa bir süre kala öğrenciler, LGS'ye giriş ile ilgili araştırmalarını artırmış durumda. İşte, LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu ve su sokmak yasak mı sorularının yanıtları...

Giriş: 02.06.2023 - 23:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. 4 Haziran tarihlerinde yapılacak olan zorlu sınavlarla ilgili olarak birçok sorunun cevabı merak ediliyor. İşte, LGS'de kalem ve silgi verilecek mi ve su götürmek yasak mı sorularının cevapları...

  • LGS'YE SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

    Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

    Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınavaalınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğigerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

  • LGS'YE GİRERKEN KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

    Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

  • LGS SINAVINA ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

    Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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