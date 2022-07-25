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LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS boş kontenjanları açıklandı mı? MEB lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulama ekranı

LGS boş kontenjanlar, 2022 lise tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından araştırılıyor. Lise tercih sonuçlarının ardından bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2022 LGS boş kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulamalarına başladı. İşte, Lise 2022 LGS boş kontenjanlar hakkında merak edilenler...

25.07.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler 2022 lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Geçen yıl iki dönemde yapılan yerleştirmeler bu sene de iki dönemde yapılacak. LGS tercih sonuçlarında bir okula yerleşemeyen adaylar; MEB ve e-Okul sistemi üzerinden lise boş kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile nakil işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, LGS nakil boş kontenjanlar ve taban puanları ile ilgili bilgiler...

  • LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    Lise tercih sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından gözler 2022 LGS yerleştirmeye esas nakil işlemlerine çevrildi. Lise nakil boş kontenjanlar ve taban puanları araştırmaları hız kazanırken MEB e-Okul sitemi üzerinden bilgileri erişime açtı.

    SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSE NAKİL İŞLEMLERİ BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSE NAKİL İŞLEMLERİ BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

  • LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek..

  • YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ TARİHLERİ

    Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Sonuçlarının İlanı: 1 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2.Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-5 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2.Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

  • Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır..

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