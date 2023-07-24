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        Haberler Gündem LGS boş kontenjan ve taban puanları 2023: LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı?

        2023 LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı?

        LGS boş kontenjanlar, 2023 lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Lise tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisi ile yeniden tercih yapacaklar. 2. tercih süreci öncesinde gözler "LGS boş kontenjan açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 MEB LGS lise boş kontenjanlar hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 12:38
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        • 1

          Lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırması hız kazandı. Yerleşemeyen öğrenciler 24-28 Temmuz tarihleri arasında 1. nakil tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, 2023 LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi henüz paylaşılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde LGS boş kontenjanları ve taban puanlarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ

          Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

          Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

          Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

          Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.

          Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.

        • 4

          Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

          Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

        • 5

          NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

          İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

          08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

          Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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