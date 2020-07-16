LGS birincisi Ünal, başarıyı "düzenli çalışarak" yakaladı

AA muhabirinin görüştüğü Ünal, sınava düzenli ve öğretmenlerinin tavsiyesine uyarak çalıştığını belirtti.
İnternetten elde ettiği çalışma programlarından da faydalandığını aktaran Ünal, okul kurslarına da katıldığını ifade etti.
"Düzenli çalışmak ve kendimi ihmal etmemek benim başarımın sırrı çünkü kendinizi ihmal ettiğiniz zaman dersler işkence gibi geliyor" diyen Ünal, seçeceği lise konusunda henüz bir tercihte bulunmadığını anlattı.
- "Düzenli olarak kitap da okuyordu"
Baba Ali Hakan Ünal ise oğlunu dershaneye göndermediklerini, okulun tavsiyesi doğrultusunda bütün test kitaplarını aldıklarını bildirdi.
Eşiyle beraber oğulları için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Ünal, Muhammet Enes'in hazırlık döneminde sosyal aktiviteleri için de vakit ayırdıklarını aktardı.
Anne Seher Ünal ise oğlunun çalışmaya ilkokul 1'den itibaren başladığını, sürekli ve düzenli çalıştığını ayrıca ilkokul çağından itibaren çok sayıda kitap okuduğunu dile getirdi.
- "Okulumuzun sağladığı imkanlarla derece yaptı"
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Müdürü Yaşar Keskin de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ünal'ı tebrik etti.
Emeği geçen öğretmenlerine teşekkür eden Keskin, okullarının "proje" okulu olduğunu belirterek, öğrencilere ayrıca hafızlık projesinin yanı sıra İngilizce ve Arapça dil eğitimi de verdiklerine işaret etti.
Öğretmenlerin hazırladığı destekleme programlarıyla öğrencileri LGS'ye hazırladıklarını vurgulayan Keskin, "Enes de diğer arkadaşları gibi herhangi bir dershaneye gitmeden, özel bir kursa gitmeden okulumuzun sağladığı imkanlarla derece yaptı. Demek ki dershane olmadan da öğrenciler Türkiye birincisi olabiliyor. Enes'in yanı sıra 50'ye yakın öğrencimiz de yüksek puan alarak yüzde 1'lik, 2'lik, 3'lük dilim içerisine girdi. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.
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