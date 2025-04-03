LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

LGS başvuru ücreti, 2025 yılı için ücretsiz olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav başvuruları e-Okul sistemi üzerinden online olarak alınacak ve başvuru işlemi herhangi bir ücret ödemeksizin gerçekleştirilebilecek. 2 Nisan itibarıyla başlayan başvuru süreci, 16 Nisan'a kadar devam edecek ve öğrenciler başvurularını internet üzerinden tamamlayacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://www.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Öğrencilere, sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek; sonuçlar yalnızca çevrimiçi ortamda erişilebilir olacak.