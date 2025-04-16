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        Haberler Bilgi Gündem LGS BAŞVURU EKRANI E-OKUL | LGS başvuruları için son gün! MEB kılavuzu ile 2025 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte şartları ve gerekli belgeler

        LGS başvuruları için son gün! MEB 2025 LGS başvurusu nasıl yapılır, şartları ve gerekli belgeler neler?

        LGS başvuru tarihleri 2025 MEB kılavuzu ile belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 LGS başvuru kılavuzuna göre Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başvuruları 16 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Peki, 2025 LGS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacak? İşte e-Okul LGS başvuru ekranı ve gerekli belgeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 09:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:32
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        • 1

          2025 LGS için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 15 Haziran’da düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 2 Nisan’da başlayan LGS başvuruları bugün sona erecek. Henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler ise bu noktada ‘’2025 LGS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekli?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, e-Okul LGS başvuru ekranı ve gerekli belgeler hakkında detaylar…

        • 2

          LGS BAŞVURULARI İÇİN BUGÜN SON GÜN!

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru tarihleri belli oldu.

          Kılavuza göre 2025 LGS başvuruları, 16 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Başvurular, 17 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

          LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          LGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Lise sınavına katılmak isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapacak.

          Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

          Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

          E-OKUL LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          - Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

          2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

          - Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları

          Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.

          - Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

          2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

          - Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

          Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak

        • 5

          LGS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          - Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),

          - Geçerli Kimlik Belgesi Fotokopisi,

          - Onaylı Denklik Belgesi,

          - "Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu"nun (EK-1) eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası,

          Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

          Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.

        • 6

          LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          15 Haziran'da yapılacak sınav için öğrencilerden, herhangi bir ücret talep edilmiyor.

          Başvurular, 17 Nisan saat 17'ye kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

        • 7

          GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda ilan edilecek. Belgeler, okul müdürlüklerince onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.

          Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

          Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak.

          Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

        • 8

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          LGS sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.

          Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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