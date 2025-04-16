2025 LGS için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 15 Haziran’da düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 2 Nisan’da başlayan LGS başvuruları bugün sona erecek. Henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler ise bu noktada ‘’2025 LGS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekli?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, e-Okul LGS başvuru ekranı ve gerekli belgeler hakkında detaylar…