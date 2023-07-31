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        Haberler Gündem LGS 3. tercih ekranı açıldı mı? 2023 nakil takvimi ile LGS 3. tercih (2. nakil) ne zaman?

        LGS nakil takvimi: LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak?

        LGS 3. tercih tarihleri merak konusu oldu. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler LGS 3. tercih sürecinde şanslarını bir kez daha deneyecekler. Bu bağlamda gözler "LGS 3. tercihleri ne zaman yapılacak, 2. nakil başvuruları başladı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, LGS nakil takvimi ile 3. tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 13:04
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        • 1

          LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. LGS 2. tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından 3. tercihler için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan nakil takvimi ile LGS 3. tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

        • 2

          LİSE 2. NAKİL (3. TERCİH) TARİHLERİ

          İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

        • 3

          Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

        • 4

          HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ

          Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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