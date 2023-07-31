LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. LGS 2. tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından 3. tercihler için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan nakil takvimi ile LGS 3. tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...