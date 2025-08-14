Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam LGS 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı: MEB LGS 2.nakil sonuçları açıklandı!

        LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı: MEB LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı! Öğrenciler Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liselerine ikinci tercihlerini yapmıştı. Birinci nakil sonuçlarını 8 Ağustos'ta meb.gov.tr üzerinden erişime açılmıştı. Şimdi ise sürecin devamı olarak; LGS 2. nakil sonuçları belli oldu. Peki, LGS 2. nakil sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte, 2025 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

        Giriş: 14.08.2025 - 09:07 Güncelleme: 14.08.2025 - 13:32
        • 1

          LGS 2.nakil sonuçları açıklandı. Liselere ikinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, LGS 2. nakil sorgulama ekranı...

        • 2

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          8 Ağustos'ta tamamlanan ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

          Buna göre; LGS 2. nakil başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla açıklandı.

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

          LGS NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

        • 3

          LGS 2. NAKİL SONUCUNDA YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

          İkinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

        Habertürk Anasayfa