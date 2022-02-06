Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve liseye geçecek öğrencilerin yakından takip ettiği LGS sınavları için araştırmalar çoğaldı. Ortaokul öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de Haziran ayında Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İlköğretimden ortaöğretime geçişte zorunlu olan LGS için tarihi açıkladı. Liseye Geçiş Sınavı LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? LGS tarihi 2022