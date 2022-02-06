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LGS 2022 ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? MEB ile Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi belli oldu

LGS 2022 ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? MEB ile Liseye Geçiş Sistemi

LGS 2022 ile ilgili artık geri sayım başlamış durumda. Hayallerindeki lisede eğitim görmek isteyen binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınavın tarihi belli oldu. Peki, 2022 Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nin başvuruları başladı mı?

06.02.2022 - 13:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve liseye geçecek öğrencilerin yakından takip ettiği LGS sınavları için araştırmalar çoğaldı. Ortaokul öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de Haziran ayında Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İlköğretimden ortaöğretime geçişte zorunlu olan LGS için tarihi açıkladı. Liseye Geçiş Sınavı LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? LGS tarihi 2022

  • LGS 2022 NE ZAMAN?

    Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

  • LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2022 LGS başvuru tarihleri açıklanmadı. 2022 LGS kılavuzu yayınlandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz. Önceki başvuruların nisan ayında alınmasıyla, önümüzdeki başvuruların da nisan ayında alınacağı öngörülüyor.

    LGS NEDİR?

    Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.

     

  • LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.

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