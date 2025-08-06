LGS 2. nakil tercih tarihleri: LGS 2. nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil için tercihler, 4 Ağustos tarihinde başladı 6 Ağustos'ta sona erdi. LGS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçerek en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılmaktadır. 1. nakil işlemlerinin sona ermesinin ardından LGS 2. nakil tercihlerinin başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "LGS 2. nakil tercihleri ne zaman, nasıl, nereden yapılacak?" İşte 2025 LGS 2. nakil tercih tarihleri...
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LGS 1. nakil işlemleri 6 Ağustos tarihi itibarıyla sona erdi. LGS 1. nakil sonuçları 8 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak. LGS tercih sonuçlarına göre boş kalan kontenjan listesi, geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden erişime sunuldu. 1. nakil işlemlerinin sona ermesi, "LGS 2. nakil tercihleri ne zaman, nasıl, nereden yapılacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte LGS 2. nakil tarihi...
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2025 LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas birinci nakil 4-6 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos'ta alınırken, 2. nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
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15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.
Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçerek en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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NAKİL TERCİHLERİNDE KAÇ OKUL SEÇİLEBİLİR?
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
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Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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