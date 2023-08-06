Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklanmıştı. Boş kontenjanların açıklanmasının ardından öğrenciler 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında nakil tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Lise 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin gözü "LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...