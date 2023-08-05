LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS 2. nakil tercih sonuçları bekleniyor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye dayalı 1. nakil sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bunun ardından LGS 2. nakil sürecine geçildi. Bu doğrultuda, 31 Temmuz ila 4 Ağustos tarihleri arasında LGS 2. nakil başvuruları alındı. Başvuru işlemlerini yapan adaylar ve velileri LGS 2. nakil tercih sonucu için beklemeye koyuldu. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS kapsamında yerleştirmeye dayalı 1. nakil sonuçları açıklandı. Bu sürecin ardından ikinci nakil tercih süreci başladı ve 4 Ağustos'ta sona erdi. Öğrenciler 31 Temmuz ila 4 Ağustos tarihleri arasında LGS 2. nakil tercih başvuru işlemlerini tamamlandı. Gözler şimdi MEB'e çevrildi. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar
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LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı.
LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.
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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.
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MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.