LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS kapsamında yerleştirmeye dayalı 1. nakil sonuçları açıklandı. Bu sürecin ardından ikinci nakil tercih süreci başladı ve 4 Ağustos'ta sona erdi. Öğrenciler 31 Temmuz ila 4 Ağustos tarihleri arasında LGS 2. nakil tercih başvuru işlemlerini tamamlandı. Gözler şimdi MEB'e çevrildi. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar