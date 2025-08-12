Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS 2. nakil sonuç tarihi 2025: LGS 2. tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        LGS 2. nakil sonuç tarihi: LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. nakil tercih işlemleri 8–12 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihte tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri sorgulayabilecek. Peki, "LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS tercih nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 23:29 Güncelleme: 12.08.2025 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          LGS 2. tercih nakil sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nakil tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 2. nakil sonuçları için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "LGS 2. tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!

          Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 17.00'de sona erdi.

        • 3

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

        • 5

          Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Habertürk Anasayfa