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        Haberler Bilgi Gündem LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! LGS 1. nakil sonuç sorgulama ekranı ile hangi liseye kayıt oldum?

        LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! LGS 1. nakil sonuç sorgulama ekranı

        Öğrencilerin LGS maratonu devam ediyor! 22 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden ilan edildi. İşte, 2024 MEB LGS 1. nakil sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:27
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        • 1

          MEB, LGS kapsamında 1. nakil sonuçlarını açıkladı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. İşte, MEB LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          2024 LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          LGS 1. nakil sonuçlarını açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

          LGS 1. NAKİL SONUÇLARI EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

          İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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