LG, UV ışığı ile dezenfektasyon da yapabilen otonom robotları duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, UV robotunu 2021'in başlarında ABD'deki konaklama, perakende, kurumsal ve eğitim alanlarında hizmet veren müşterilerine sunmayı planlıyor.
Dijital CES 2021'de resmi olarak tanıtılacak olan LG'nin yeni robotunun, temasın yoğun olduğu alanların dezenfekte edilmesine yardımcı olarak yeni bir hijyen standardı sağlaması bekleniyor.
Otonom tasarımı sayesinde robot; masalar, sandalyeler ve diğer mobilyaların etrafında kolayca hareket edebilecek, bir odanın dokunulabilir yüzeylerini 15 ila 30 dakika içinde ışınlayacak ve tek bir pil şarjıyla birden fazla alanı dezenfekte edebilecek.
Çalıştırması kolay olacak şekilde tasarlanan LG robotu, kapsamlı personel eğitimi ya da konusunda uzman bir kişi gerektirmeden yerleşik temizlik rutinlerine entegre edilebiliyor.
Personel, robotun hareketlerini ve yaptığı işi cep telefonlarına veya tabletlere gelen güncellemeler yoluyla izleyebiliyor. Çalışanların UV ışınlarına maruz kalması ise insan hareketi algılama sensörleri tarafından etkinleştirilen yerleşik bir güvenlik kilidi, bir acil durdurma düğmesine basılması veya mobil uygulama aracılığıyla en aza indiriliyor.
- "Otonom UV robotu, hijyenin en yüksek önceliğe sahip olduğu bir zamanda geliyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Başkan Yardımcısı ve LG Busiess Solutions Şirketi Robot İş bölümü Başkanı Roh Kyu-chan, şunları kaydetti:
"Otonom UV robotu, hijyenin otel misafirleri, öğrenciler ve restoran müşterileri için en yüksek önceliğe sahip olduğu bir zamanda geliyor. Tüketiciler, LG UV robotunun potansiyel olarak zararlı mikroplara maruz kalmalarını azaltmaya yardımcı olacağından emin olabilirler. Şu anda karşı karşıya olduğumuz temassız ekosistemdeki müşteriler daha yüksek bir hijyen seviyesi bekleyecektir. LG, yarının zorluklarının üstesinden gelmek için, yaratıcı çözümler geliştirmek için robotik, yapay zeka ve otonom sürüş alanlarındaki çeşitli uzmanlıklardan yararlanmaya kararlıdır."
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