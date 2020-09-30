LG, Orta Doğu ve Afrika'da HVAC çözümleriyle büyümeyi sürdürüyor

AA

LG açıklamasına göre, pandemi ve iç mekanlarda geçirilen zamanın artmasından bu yana iç mekan hava kalitesiyle ilgili endişeler ortaya çıkmaya başladı.

Pandemi nedeniyle yüksek kaliteli HVAC ve hava yönetimi çözümlerine olan ihtiyaçta bir artış gözleniyor. Bu artışla birlikte bölgedeki temiz hava kurallarını karşılamakla yetinmeyip bunları aşan LG ürünlerine olan talep de beklenmedik şekilde arttı.

Ayrıca şirket, Orta Doğu ve Afrika HVAC endüstrisindeki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

- "Tüketicilerin görmediği birçok sektörde çözümler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Hava Çözümleri İş Birimi Başkanı Dr. Lee Kam-Gyu, "Çoğu insan LG'yi bir çamaşır makinesi ve buzdolabı markası olarak düşünebilir ama biz tüketicilerin görmediği birçok sektörde çözümler sunuyoruz. LG olarak, müşterilerimizin güvenini artırmak için sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Bölgede HVAC alanında güvenilir bir ortak olmak için daha iyi entegre çözümler, uzman görüşleri ve daha özel destek yoluyla bu taahhüdümüzü pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

LG Orta Doğu ve Afrika başkanı James Lee ise LG'nin Orta Doğu ve Afrika'daki deneyimini ve bağlılığını pekiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu bölgedeki başarımızın arkasındaki temel neden, MEA pazarının gerçek ihtiyaçlarını anlama ve bunlara yanıt verme taahhüdümüzdür. Bunun ötesine geçmek, önemli ölçüde daha fazla teknoloji, daha fazla yenilik ve özellikle daha fazla müşteri hizmeti gerektirecektir.

HVAC çözümlerinin küresel bir toplam sağlayıcısı olarak, Orta Doğu ve Afrika'da hem insan yaşamını hem de doğayı zenginleştirmeyi dört gözle bekliyoruz."

Açıklamaya göre, bu stratejiye uygun olarak LG, bölgede şirketin sunabileceği en iyi teknolojiyi ortaya koyacak şekilde tasarlanmış ürünler ve çözümler sunuyor. Örneğin, tavana dayalı yeni bir DUAL Vane Kaset serisi, ünitenin içerisinde olacak şekilde tasarlanmış güçlü 5 aşamalı bir hava temizleme sürecine sahip. Yeni hava temizleme özelliğiyle bu gelişmiş ürün, tüm alanlar için en uygun şekilde özelleştirilmiş çeşitli hava akışı modları sunarak iç mekan hedefine temiz, filtrelenmiş hava sağlıyor. Ayrıca, LG’nin ticari alanlar için yenilikçi "Yuvarlak Kaseti" yalnızca bir alanı daha davetkar gösteren lüks bir tasarım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda esnek hava akışıyla geniş alanları da kapsıyor. Artan hava akışı ve ayrıntılı rüzgar yönü, serin esintinin geniş ve eşit bir şekilde yayılmasını mümkün kılıyor.

LG, müşterilerine verdiği önem nedeniyle entegrasyon, uzmanlık ve bağlılık olmak üzere 3 temel değere odaklanıyor. Bir entegratör olarak şirket, müşterileri için minimum toplam sahip olma maliyetini (TCO) elde etmek için her projede daha da optimize edilmiş HVAC ve enerji yönetimi çözümleri sunacak. LG, müşterilerinin her türlü sorununa en etkili ve verimli çözümü bulmak için derin uzmanlığına ve teknolojik deneyime dayalı bilgileriyle tavsiyelerde bulunacak. Ayrıca, hizmet, bakım ve sistemin yaşam döngüsü boyunca ürünlerini yönetmeye yardımcı olmak için çözümlerinin kurulumunun ötesine geçmeyi vadediyor.