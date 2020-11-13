LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım'a kadar LG tarafından düzenlenen Annem Bilir yarışmasına katılarak bildiği her hangi bir püf noktayı paylaşanlar, LG'nin enfeksiyonlara neden olan bakterileri ve alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını yüzde 99,9'a varan oranda yok eden buhar özellikli çamaşır makinelerinden birini kazanma şansı yakalıyor.

LG Electronics (LG),Instagram üzerinden düzenlediği Annem Bilir yarışması ile, günlük hayatı daha pratik hale getiren her hangi bir bilgiyi paylaşanlara LG'nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makinelerinden birini hediye ediyor.

29 Kasım'a kadar devam edecek yarışmaya katılmak isteyenlerin öncelikle @lgturkiye Instagram hesabını takip edip ilgili yarışma duyurusu paylaşımının altına yorum bırakmaları, daha sonra, kendi sayfalarında yararlı buldukları pratik bilgiyi bir video ya da fotoğraf eşliğinde #annembilir ve #lgipuclari etiketi ile paylaşmaları, bu paylaşımlarına da @lgturkiye ve minimum 3 arkadaşlarını etiketlemeleri gerekiyor.

Yarışma süresi boyunca, indirim kampanyası da uygulayan LG, LG Brandshop, Teknosa ve MediaMarkt’ta satılan, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolaplarının da dahil olduğu seçili model LG markalı beyaz eşyalarda 300 TL indirim uyguluyor.

LG Buhar (Steam™) özellikli çamaşır makineleri, enfeksiyonlara neden olan bakterileri ve alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını yüzde 99,9’a varan oranda yok ediyor.

LG’nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makineleri bu özelliği ile tüketicileri hem alerjilerden, hem de dönemsel enfeksiyonlardan koruyor, sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlıyor. LG buhar özellikli çamaşır makineleri, bu üstün özelliği nedeniyle, özellikle çocuğu olan, kalabalık yerlerde çalışan ve kendisini dönemsel enfeksiyonların yanı sıra pandemiden mümkün olduğunca korunmaya çalışan tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

LG QuadWash teknolojisine sahip bulaşık makineleri ise, Multi-Motion püskürtme kolları ve yüksek basınçlı jetler sayesinde en zorlu bulaşıkları bile ilk seferde tertemiz yapıyor.

İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili çamaşır makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile mükemmel şekilde temizliyor.

LG'nin tüketiciler tarafından büyük ilgi gören NatureFresh Buzdolapları, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor.

LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃ aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling+™ teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor.

LG DoorCooling+™ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor. İç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.