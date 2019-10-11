Mücver balkabağı veya normal yemeklik kabakla yapılır. Ancak farklı malzemelerle de denenebilir oldukça lezzetli bir köfte şeklidir. Üzerine yoğurt ya da sade de yenilebilir.

Mücver tarifi malzemeleri:

2 adet kabak

Maydanoz

Dereotu

2 adet yeşil soğan

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kaşar rendesi

Tuz, kırmızı biber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Mücver tarifi hazırlanması: