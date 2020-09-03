Lezzetiyle ünlü "Kandıra hindisi" markalaşma yolunda

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, AA muhabirine, doğal güzellikleri, plajları, tarım arazileri ve tarihi eserleriyle ünlü Kocaeli ve özellikle Kandıra'nın tarım, ticaret, kültür ve turizm açısından öne çıktığını söyledi.
İlçede 1980'de dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak kurulan Hindicilik Deneme İstasyonunun, bölgede yetiştiricilere ıslah ve kültür ırkı hindi palazı sağladığını aktaran Aydın, fabrikasyon üretimin artması ve özel sektörün entegre kümes hindi yetiştiriciliğine başlamasının yanı sıra ekonomik kaygılar nedeniyle istasyonun 2003'te kapandığını anlattı.
Kandıra'nın tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Aydın, şu bilgileri verdi:
"Çiftçilerimiz damızlıklarını özel sektörden temin ettikleri hindi yavrularını kendi bahçelerinde ve meralarında mısır, fındık, buğday, ayçiçeği, kekik ve meşe peliti ile doğal olarak yetiştirmekte ve kendi imkanlarıyla çoğalmalarını sağlamaktadırlar. Bu nedenle 'Kandıra hindisi' ismini almıştır. İlçenin verimli topraklarındaki canlı organizmalarla da beslenen Kandıra hindisi, beslenme şekilleri ve doğal otlanma özellikleriyle lezzet ve aroma bakımından diğer hindilerden ayrılmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra kuru yolumla kesimi yapılan Kandıra hindisi, bölge ve ülkemizdeki diğer hindi çeşitlerinden özellikleri bakımından ayrılmakta, İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki illerden yoğun talep görmektedir. İlçemizde küçük ve büyük ölçekli üreticilerimizle yıllık 20 bine yakın Kandıra hindisi yetiştirilmektedir."
- Markalaşma çalışmaları
Kaymakam Mehmet Ünal ile İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'in teşvikleriyle sürdürülen markalaşma çalışmalara değinen Aydın, şöyle devam etti:
"Kandıra ilçemizle özdeşleşen Kandıra hindisinin üretiminin artırılması ve tanınması açısından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil belgesi için başvuru yaptık. Marka parayla satın alınmaz ama markalaşmış ürünler yüksek fiyatlara satılabilir. İlk hedefimiz, Kandıra hindisini markalaştırmaktır. Coğrafi işaret, temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı kaynaklandığı yöreye borçlu olan yöresel ürün adını ifade eder. Coğrafi işaretin alınması, Kandıra hindisine olan talebin artmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda üreticilerimiz kapasitesini artıracak ve ülkemiz yeni üreticiler kazanacaktır. Bunların yanı sıra ürüne kazandırılan kimlikle tüketicilerimizde güven uyandırılacaktır. Tüketici, yöresinde ve doğal ortamda yetişen hindi etine daha kolay ulaşabilecektir."
Aydın, ilçede 5 bin çiftçinin aktif tarımla uğraştığını, 40 bine yakın büyükbaş, 15 bine yakın küçükbaş hayvan ile 2 bine yakın manda ve 150 civarında kanatlı kümesi bulunduğunu aktararak, coğrafi işaret ve tescillendirme gibi kimliklendirme yapılmadığı için Kandıra ürünlerinin yeteri kadar bilinmediğini ifade etti.
Son dönemlerde yöreyle özdeşleşen Kandıra bezinin coğrafi işaret alarak tescillendiğini dile getiren Aydın, "Kandıra manda yoğurdu, Kandıra dartısı ve Kandıra karpuzundan sonra Kandıra hindisi için de coğrafi işaret tescili için başvuru yapılmıştır. Bu bağlamda yöremizle özdeşleşen ürünlerin tanıtımı ve bilinirliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
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