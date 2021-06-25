Lezita, iç ve dış pazardaki artan talebi karşılamak ve ihracat hacmini güçlendirmek hedefiyle Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımını hayata geçireceğini duyurdu. 1.35 milyar TL’lik (130 milyon euro) yatırım yapılacak olan Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi’nin temelinin 2022 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanıyor.
Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, "Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak şimdi Kahramanmaraş’ta 200 bin m2’lik alanda et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Tesisimiz ilk aşamada 150 bin ton /yıl piliç eti, 35 bin ton/yıl ileri işlenmiş üretim kapasitesi ile üretim yapacak. İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300 bin ton/yıl piliç eti, 75 bin ton/yıl işlenmiş üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz" dedi.
Kahramanmaraş’ta et entegre üretim tesisine ek olarak aynı bölgede 90 bin m2’lik alanda Broiler yem fabrikası ve 80 bin m2’lik alanda Kuluçkahane tesisini hizmete alacaklarını da kaydeden Abalıoğlu, "Ayrıca Niğde’de 40 bin m2’lik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde’de toplam 400 bin m2’lik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130.milyon euro olacak" dedi.
Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül yeni üretim tesisi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki bayilere ürün sevkiyatını kolaylaştırmayı, ayrıca nakliye maliyetini de azaltmayı hedeflediklerin söyledi.
Ergül, "İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesisimizde üretime tam kapasite devam ediyoruz. Lezita olarak günden güne artan iç ve dış pazardaki talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek adına hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesisi, markamızın önemli ihracat pazarlarından Ortadoğu ülkelerine olan yakınlığı ile de avantaj sağlıyor. Mevcut tesisimiz ve aynı kapasitedeki yeni tesis ile üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Lezita Kahramanmaraş tesisimiz ile bölgede doğrudan 3 binden fazla, dolaylı olarak ise on binlerce kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Temelinin atılmasını takiben iki yıl içinde üretime başlaması hedeflenen Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi, bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (kaplamalı ürünler şarküteri, köfte, döner) hatlarından oluşacak. Verilen bilgiye göre, yeni tesisin üretime geçmesiyle Lezita’nın toplam çalışan sayısı 7 bini aşacak.
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