Leylekli yol her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor
Adıyaman'ın Kahta-Sincik karayolundaki elektrik direkleri her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor
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İlkbaharın gelmesiyle birlikte göç eden leylekler, halk arasında 'leylekli yol' olarak da adlandırılan Kahta-Sincik Karayolu’nda elektrik direklerine yuva yapıyor.
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Aynı bölgede bulunan Kahta Çayı yakınlarındaki elektrik direkleri de yine leyleklere yuva oluyor.
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Kahta Çayı nedeniyle leyleklerin göç güzergahı üzerinde bulunan karayolundan tarihi ve turistik yerleri görmeye gelen turistler, leylekleri görünce ilgi gösteriyor.
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Davut Tilki isimli vatandaş, "Kahta-Sincik Karayolu üzerinde yol boyunca direklerin üzerinde leylekler var.
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Biz halk arasında buraya leylekli yol diyoruz. Yol kenarındaki direklerde leylekleri gören turistler, ilgilerini çektiği için fotoğraflıyorlar" dedi.
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