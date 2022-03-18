Leyleklerin yuvalarına yiyecek bıraktılar

Mart ayının başlarında Muş Ovası'na gelen ancak bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken leyleklere, VEDAŞ ekipleri sahip çıktı.

Yuvaların bulunduğu bölgeleri dolaşan görevliler, sepetli vinç yardımıyla kar altında kalan yuvaları temizledi.

Görevliler, ovanın kar altında kalması nedeniyle beslenme sıkıntısı çeken leyleklerin yuvalarına ve yuvalarına yakın yerlere de yiyecek bıraktı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, mart ayının ilk haftalarında Muş'a göç eden leyleklerin hiç ummadıkları manzarayla karşılaştıklarını söyledi.