23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda traktörlerin peşine takılan leylekler, toprak arasından çıkan solucan, fare ve böceklerle besleniyor.
Türkiye'nin iki önemli leylek kolonisine ev sahipliği yapan Beyşehir'deki Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'nde çok sayıda leylek yaşam sürüyor.
Her iki leylek yaşam alanının yanı sıra ilçedeki bazı evlerin çatılarında, camilerin kubbesinde ve elektrik direkleri, leyleklere bahar ve yaz döneminde konaklama imkanı sunuyor.
Beyşehir Gölü çevresindeki yeşil alanlarda ve tarlalarda beslenmeyi sürdüren leylekler, yuvalarda bekleyen eşleri için de besin arıyor.
Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde yaşayan çok sayıdaki leylek, gün boyu tarlalardan çıkmıyor. Tarlayı süren traktörlerin arkasından giderek toprak arasından çıkan solucan, böcek ve farelerle beslenen leylekler, yiyecek toplayabilmek için saatlerce bekliyor.
Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Hüseyin Koçak, traktörüyle tarlasını sürerken etrafında onlarca leyleği görebilmenin mümkün olduğunu söyledi.
Tarla mesaisi anlarında her gün aynı manzarayı yaşadığını belirten Koçak, şunları dile getirdi:
"Biz tarlada çalışırken leylekler de pulluğun toprak arasından açığa çıkardığı fare, böcek ve solucanları topluyor. Onları tarlamda misafir etmekten, beslenmelerine bu şekilde destek vermekten çok mutlu oluyorum çünkü onlar da rızkının peşinde. Leylekler, ilçemize gelişleriyle birlikte ayrı bir güzellik katıyor. Bu güzellik, böyle tarlalarda da yaşanıyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!