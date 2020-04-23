  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerYaşam

Leyleklerin şaşırtan solucan, fare ve böcek avı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda yiyecek arayışına giren leyleklerin, topraktan çıkan solucan, böcek ve fareleri avlamak için traktörlerin arkasından gitmesi ilginç görüntüler oluşturdu

23.04.2020 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
leyleklerin solucan, fare ve böcek avı
AA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda traktörlerin peşine takılan leylekler, toprak arasından çıkan solucan, fare ve böceklerle besleniyor.

Türkiye'nin iki önemli leylek kolonisine ev sahipliği yapan Beyşehir'deki Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'nde çok sayıda leylek yaşam sürüyor.

Her iki leylek yaşam alanının yanı sıra ilçedeki bazı evlerin çatılarında, camilerin kubbesinde ve elektrik direkleri, leyleklere bahar ve yaz döneminde konaklama imkanı sunuyor.

Beyşehir Gölü çevresindeki yeşil alanlarda ve tarlalarda beslenmeyi sürdüren leylekler, yuvalarda bekleyen eşleri için de besin arıyor.

Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde yaşayan çok sayıdaki leylek, gün boyu tarlalardan çıkmıyor. Tarlayı süren traktörlerin arkasından giderek toprak arasından çıkan solucan, böcek ve farelerle beslenen leylekler, yiyecek toplayabilmek için saatlerce bekliyor.

Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Hüseyin Koçak, traktörüyle tarlasını sürerken etrafında onlarca leyleği görebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Tarla mesaisi anlarında her gün aynı manzarayı yaşadığını belirten Koçak, şunları dile getirdi:

"Biz tarlada çalışırken leylekler de pulluğun toprak arasından açığa çıkardığı fare, böcek ve solucanları topluyor. Onları tarlamda misafir etmekten, beslenmelerine bu şekilde destek vermekten çok mutlu oluyorum çünkü onlar da rızkının peşinde. Leylekler, ilçemize gelişleriyle birlikte ayrı bir güzellik katıyor. Bu güzellik, böyle tarlalarda da yaşanıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
2 aydır kayıp olan gazetecinin nerede olduğu ortaya çıktı
2 aydır kayıp olan gazetecinin nerede olduğu ortaya çıktı
Polise yakalanınca 'Eşcinselim, kaçırıldım' dedi
Polise yakalanınca 'Eşcinselim, kaçırıldım' dedi
'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'
'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'
Türkiye onu böyle kaçarken yakalamıştı...
Türkiye onu böyle kaçarken yakalamıştı...
Tarihi hastane duvarında görüldüler
Tarihi hastane duvarında görüldüler
23 Nisan'da çocuklar için her şey HT Çocuk sayfasında
23 Nisan'da çocuklar için her şey HT Çocuk sayfasında
Geçmişten günümüze çocuk yıldızlar
Geçmişten günümüze çocuk yıldızlar
Sülale boyu sanatçı
Sülale boyu sanatçı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X