09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Meryem İlgin, yuvasından düşen leylek yavrusunu evinde büyütüp tekrar doğaya salınmaya hazır hale getirdi.
AA'nın haberine göre Söke'ye bağlı Avşar Mahallesi'nde eşi İbrahim İlgin ile çiftçilik yapan Meryem İlgin, yaklaşık 2 ay önce evine yakın elektrik direğinin yakınında uçamayan leylek yavrusunu fark etti.
Leyleği sahiplenen İlgin, evine getirdiği kuşla özel olarak ilgilendi.
Meryem ve İbrahim İlgin çifti leyleği mamayla ve İbrahim İlgin'in tuttuğu balıklarla besledi.
Evin salonunda bulunan leylek yavrusu da yaşlı çifte çabucak uyum sağladı. Leylek, kısa zamanda mahallelinin de ilgi odağı oldu.
İlgin çifti, "Leyleklere Yeni Yuva Projesi" kapsamında kısa süre önce mahalleye gelen yetkililere, evlerinde besledikleri ve "Efe" adını verdikleri leylekten bahsetti.
Meryem İlgin, evinde beslediği kuşu, doğaya salınmak üzere Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye teslim etti.
"Efe"den ayrıldığı için bir hayli üzgün görülen Meryem İlgin, kuşu teslim etmeden önce son kez sevdi.
İlgin, yaptığı açıklamada, yolda elektrik direğinin yakınında bulduğu, yuvasından düşmüş leyleği bakıma ihtiyacı olduğu için evine getirdiğini söyledi.
İlgin, "Kuşu evimde mama ile büyüttüm. İnanın yavrumdan farksız oldu. Bu süre zarfında yanımdan hiç ayrılmadı. Daha önce 'Yaşar' adını verdiğimiz bir leyleği de büyütüp doğaya bırakmıştık. Eşim de leyleğin beslenmesi için balık tuttu. Onlar ailemizin bir parçasıydı" diye konuştu.
Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş da EKODOSD ve diğer paydaş kuruluşlarla bölgede leyleklerle ilgili çalışma yaptıklarını dile getirdi.
İlgin çiftinin evinde beslediği leylek yavrusunun halkalama çalışmasından bir süre sonra yuvadan düştüğünü anlatan Onmuş, "Eğer leylek sahipsiz kalsaydı ölecekti. Efe'nin hızlıca gücünü kazanmasını sağlayıp göç hareketine katılabilmesi için doğaya bırakacağız" dedi.
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