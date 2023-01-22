"ÖNCE OĞLUMA SONRA EŞİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Tuğutlu, "2023'ün bize hediyesi" diyerek, suda doğum yaptığı anları şu sözlerle dile getirdi:

Doğumunu ve hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşan Tuğutlu, "Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için... Sonra eşime desteklerinden dolayı... Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz. Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler 'hypnobirthing' terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı.